Известна официальная дата релиза Redmi K40

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Ждать новый Redmi K40 осталось недолго

Сегодня генеральный директор бренда Redmi подтвердил информацию о том, что новый смартфон из линейки Redmi K40 будет официально представлен уже 25 февраля.

Об этом красноречиво свидетельствует рекламный постер. Примечательно, что эта новость подтвердила утечки, которые были раньше.

Напомним, что мы с вами ожидаем две или даже три модели в семействе К40. Интересно вот что – остальные модели линейки тоже будут представлены 25 февраля, или Redmi немного «растянет удовольствие»?

Новинки примечательны тем, что, согласно слухам, мы увидим аппараты на разных новых чипах. Например, K40 и K40 Pro могут иметь два свежих решения от Qualcomm – Snapdragon 870 и Snapdragon 888 соответственно. Более того, есть и те кто утверждает что у нас будет выбор между Dimensity 1200 и Snapdragon 888. Если слухи подтвердятся, нас ждёт целая серия интересных тестов и сравнений.

Кроме того, ожидается, что Redmi K40 оснастят новой оперативной памятью LPDDR5, флэш-памятью UFS 3.1 и «одним из самых дорогих экранов в 2021».

Подтвердить или опровергнуть все эти параметры мы сможем очень скоро.

Надеемся, что дочерний бренд Xiaomi нас не подведёт и мы увидим достойные аппараты по «народной» цене.

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Источник : news.mydrivers.com