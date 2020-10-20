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В WhatsApp Web появится возможность общаться по видеосвязи

20.10.2020 835 0

WhatsApp потихоньку догоняет функциональность Telegram, добавляя новые фишки к веб-версии мессенджера.

 

WhatsApp

 

Самый популярный мессенджер в мире, WhatsApp, готовится в скором времени добавить поддержку видео- и голосовых звонков в свою веб-версию. Две новые функции уже несколько лет доступны на смартфонах и других мобильных устройствах и наконец-то появятся в WhatsApp Web.

 

Согласно отчету фанатского сайта WABetaInfo, в коде последнего обновления веб-версии и десктопного клиента мессенджера были обнаружены новые возможности. Умельцы уже смогли включить эти возможности, которые все еще находятся в разработке.

 

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WaBetaInfo уверяет, что на данный момент функция голосовых и видеозвонков для WhatsApp Web находится в стадии бета-тестирования. Издание также поделилось несколькими скриншотами долгожданных функций.

 

WhatsApp Web

 

При получении голосового вызова пользователи заметят всплывающее окно, которое позволит им принять или отклонить вызов. При совершении звонка появляется еще одно окно, предлагающее общие элементы управления, такие как отключение звука и завершение разговора. Кроме того, в отчете сообщается, что WhatsApp готовится к тестированию функции групповых голосовых и видеозвонков.

 

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Очевидно, данное обновление еще не было официально анонсировано компанией, поэтому неизвестно, когда именно оно будет выпущено. Но WABetaInfo считают, что функция уже работает достаточно стабильно. Хотя бы из-за этого можно посудить, что долго ждать обновления не придется.

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WhatsApp Web видеозвонки

 

Источник: XDA


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WhatsApp WhatsApp Web Telegram
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.10.2020

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В WhatsApp Web появится возможность общаться по видеосвязи