Sony Xperia L4 поступил в продажу

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Sony Xperia L4 — тот минимум, который Sony готова предложить в своих смартфонах. Эта модель дебютировала в феврале нынешнего года, и только сейчас компания решила начать ее реализацию. Так, смартфон уже поступил в продажу в ряде стран Европы по цене 199 евро.

Напомним, что Sony Xperia L4 обладает 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1680х720 пикселей, процессором Helio P22, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб.

В активе смартфона аккумуляторная батарея емкостью 3580 мАч, селфи-камера на 8-мегапикселей и тройная основная камера 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Несмотря на то, что на дворе уже почти май 2020 года, на смартфоне установлена ОС Android 9.0 Pie. Возможно, вскоре компания выпустит обновление до десятой версии зеленого робота.

Обладает Sony Xperia L4 слотом для карт microSD до 512 Гб, 3,5 мм разъемом для наушников, чипом NFC, сканером отпечатков пальцев и технологией быстрой зарядки.

Источник: gsmarena