Где купить дешевле?

Sony Xperia L4 поступил в продажу

29.04.2020 635 2

Sony Xperia L4 — тот минимум, который Sony готова предложить в своих смартфонах. Эта модель дебютировала в феврале нынешнего года, и только сейчас компания решила начать ее реализацию. Так, смартфон уже поступил в продажу в ряде стран Европы по цене 199 евро.

 

Sony Xperia L4 поступил в продажу – фото 1

 

Напомним, что Sony Xperia L4 обладает 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1680х720 пикселей, процессором Helio P22, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб.

 

Sony Xperia L4 поступил в продажу – фото 2

 

В активе смартфона аккумуляторная батарея емкостью 3580 мАч, селфи-камера на 8-мегапикселей и тройная основная камера 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Несмотря на то, что на дворе уже почти май 2020 года, на смартфоне установлена ОС Android 9.0 Pie. Возможно, вскоре компания выпустит обновление до десятой версии зеленого робота.

 

Обладает Sony Xperia L4 слотом для карт microSD до 512 Гб, 3,5 мм разъемом для наушников, чипом NFC, сканером отпечатков пальцев и технологией быстрой зарядки.

 

Источник: gsmarena

Sony Xperia L4 Sony
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Денис
Судя по железу, то телефон стоить должен не больше 90-100 долларов. И то я сомневаюсь, что кто-то его купит за такие деньги. 200 евро ставить ценник - это утопия.
30.04.2020 01:41
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Владимир
полный шлак, побыстрее бы они уже обанкротились, позорище одно
30.04.2020 01:01
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Sony Xperia L4 поступил в продажу