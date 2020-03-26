Sony Xperia 1 II получил основную камеру с эксклюзивным датчиком и сенсором от Samsung

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В феврале Sony представила свой флагман Xperia 1 II, который стал логическим продолжением предшественника. Смартфон получил беспроводную зарядку и аккумулятор большей емкости, а еще компания сделала жест доброй воли, вернув аналоговый 3,5 мм аудиоразъем.

При формировании основной камеры остановили свой выбор на трех датчиках разрешением 12 Мп каждый, но с разными линзами, а также предложили ToF-сенсор и оптику Zeiss. Во время анонса по каким-то причинам компания не стала озвучивать наименования тех датчиков, которые она установила в смартфоне. Спустя месяц пришла информация о том, какие сенсоры легли в основу камеры Sony Xperia 1 II.

Оказалось, что смартфон удостоился датчика Sony IMX577 оптического формата 1/1,7ʺ и стал единственным аппаратом на рынке, кто предложил этот сенсор. Интересно, что сам модуль не был официально представлен и его характеристики Sony почему-то не стала озвучивать. Широкоугольная камера представлена хорошо известным сенсором Sony IMX363.

Любопытно, но подтвердились пророчества, что крупнейший производитель датчиков изображения не побрезговал установить в своем флагмане сенсоры от главного конкурента — Samsung. Речь идет о модуле Samsung ISOCELL S5K3T2 с диафрагмой f/2.2, который лег в основу телеобъектива и создавать селфи позволяет датчик Samsung S5K4H7 со светосилой f/2.0.

Источник: mydrivers