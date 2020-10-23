Sony рассказали, какие сервисы будут доступны для использования на PlayStation 5

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Множество стриминговых сервисов обязательно окажется на новом поколении приставок PlayStation 5.

Многие фанаты PlayStation готовы отдавать бешеные деньги за новую приставку, понимая, что PS создана не только для игрушек. Перед нами уже давно медиакомбайн, и с каждым годом консоль становится все более функциональной.

Если вы планируете использовать PlayStation 5 не только для игр, то для вас хорошие новости – консоль нового поколения от Sony будет поддерживать самые популярные развлекательные приложения уже с начала продаж.

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В своем официальном блоге Sony подтвердили, что несколько популярных потоковых приложений, включая Apple TV+, Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch и YouTube, будут доступны на старте продаж PS5, которая намечена на 12 ноября. Пользователи сразу заметили, что в списке отсутствует HBO Max. Но, по слухам, его должны добавить в ближайшее время после начала продаж приставки.

Кроме того, в своем блоге Sony дополнили описание пульта PlayStation 5. Компания добавила четыре выделенные кнопки для быстрого запуска Disney Plus, Netflix, Spotify и YouTube. Интересно, что сам пульт не будет входить в комплект поставки консоли. В настоящее время он доступен за ценник в $30.

Конечно, все эти новости не особо актуальны для наших краев, но мы можем представлять, что может ждать нас и наши местные стриминговые сервисы – возможно, их также добавят в новое поколение флагманской консоли.

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Источник: PlayStation Blog



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