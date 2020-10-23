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Sony рассказали, какие сервисы будут доступны для использования на PlayStation 5

23.10.2020 136 0

Множество стриминговых сервисов обязательно окажется на новом поколении приставок PlayStation 5.

 

Playstation 5 в белом 

 

Многие фанаты PlayStation готовы отдавать бешеные деньги за новую приставку, понимая, что PS создана не только для игрушек. Перед нами уже давно медиакомбайн, и с каждым годом консоль становится все более функциональной.

 

Если вы планируете использовать PlayStation 5 не только для игр, то для вас хорошие новости – консоль нового поколения от Sony будет поддерживать самые популярные развлекательные приложения уже с начала продаж.

 

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В своем официальном блоге Sony подтвердили, что несколько популярных потоковых приложений, включая Apple TV+, Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch и YouTube, будут доступны на старте продаж PS5, которая намечена на 12 ноября. Пользователи сразу заметили, что в списке отсутствует HBO Max. Но, по слухам, его должны добавить в ближайшее время после начала продаж приставки.

 

Playstation 5 в черном

 

Кроме того, в своем блоге Sony дополнили описание пульта PlayStation 5. Компания добавила четыре выделенные кнопки для быстрого запуска Disney Plus, Netflix, Spotify и YouTube. Интересно, что сам пульт не будет входить в комплект поставки консоли. В настоящее время он доступен за ценник в $30.

 

Пульт от PlayStation 5

 

Конечно, все эти новости не особо актуальны для наших краев, но мы можем представлять, что может ждать нас и наши местные стриминговые сервисы – возможно, их также добавят в новое поколение флагманской консоли.

 

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Источник: PlayStation Blog


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Sony PlayStation 5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.10.2020

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Sony рассказали, какие сервисы будут доступны для использования на PlayStation 5