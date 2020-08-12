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Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре

12.08.2020 533 0

Microsoft анонсировала новое поколение своей приставки еще в декабре 2019, не указывая конкретную дату старта продаж. Даже примерных сроков не было, но, по многочисленным слухам, компания должна была отправить Xbox X в магазины осенью 2020 года. Время шло, случилась эпидемия коронавируса, и Microsoft пришлось передвигать даты – долгое время компания говорила о старте продаж в период рождественских каникул.

 

Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре – фото 1

 

До сих пор нет окончательной даты релиза Xbox X, но Microsoft решил добавить немного конкретики. Компания объявила о том, что следующее поколение консолей появится в ноябре.

 

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Интересно, но, похоже, Сеть больше интересует другая новость. Один из флагманов консоли, Halo Infinite, будет отложен до 2021 года. Несмотря на это, Microsoft успокаивает: уже в этом году можно ожидать более 100 игр, оптимизированных для Xbox X.

 

Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре – фото 2

 

Разработчики Halo Infinite, 343 Industries, решили потратить больше времени на оттачивание игрового процесса. Тем не менее, многие считают, что эта задержка окажется ударом для Microsoft – геймеры уверены, что эта игра помогла бы увеличить прибыль после старта продаж.

 

Но не все так плохо: Microsoft говорит, что при запуске Xbox X будут доступны тысячи игр. Также для новинки будут доступны эксклюзивы, вроде The Medium. Да и не забываем про обещанное добавление HDR к уже существующим тайтлам.


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Осталось только дождаться ноября и понять, оправдает ли следующее поколение консолей от «Мелкомягких» ожидания фанатов.

 

Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре – фото 3

 

Источник: BGR

 

Microsoft Xbox X
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.08.2020

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Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре