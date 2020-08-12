Microsoft определилась с месяцем выхода Xbox X – новое поколение начнет продаваться в ноябре

533

Microsoft анонсировала новое поколение своей приставки еще в декабре 2019, не указывая конкретную дату старта продаж. Даже примерных сроков не было, но, по многочисленным слухам, компания должна была отправить Xbox X в магазины осенью 2020 года. Время шло, случилась эпидемия коронавируса, и Microsoft пришлось передвигать даты – долгое время компания говорила о старте продаж в период рождественских каникул.





До сих пор нет окончательной даты релиза Xbox X, но Microsoft решил добавить немного конкретики. Компания объявила о том, что следующее поколение консолей появится в ноябре.

Читать также: Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox Series X﻿



Интересно, но, похоже, Сеть больше интересует другая новость. Один из флагманов консоли, Halo Infinite, будет отложен до 2021 года. Несмотря на это, Microsoft успокаивает: уже в этом году можно ожидать более 100 игр, оптимизированных для Xbox X.





Разработчики Halo Infinite, 343 Industries, решили потратить больше времени на оттачивание игрового процесса. Тем не менее, многие считают, что эта задержка окажется ударом для Microsoft – геймеры уверены, что эта игра помогла бы увеличить прибыль после старта продаж.

Но не все так плохо: Microsoft говорит, что при запуске Xbox X будут доступны тысячи игр. Также для новинки будут доступны эксклюзивы, вроде The Medium. Да и не забываем про обещанное добавление HDR к уже существующим тайтлам.





Читать также: ﻿﻿





Осталось только дождаться ноября и понять, оправдает ли следующее поколение консолей от «Мелкомягких» ожидания фанатов.





Источник: BGR