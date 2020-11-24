Sony Xperia 1 III: мощное железо и в придачу 4К-дисплей

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Sony Xperia 1 III предложит Snapdragon 875 и экран с запредельным разрешением

Флагманы 2021 года выпуска «переедут» на флагманский чип Snapdragon 875, анонс которого состоится на следующей неделе в рамках Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital. Сам саммит будет посвящен не только премьере новой топовой системы на чипе, но и компания расскажет о своих последних достижениях в различных областях, включая технологию 5G.

Прибудут на мероприятие и представители компаний-партнеров. Уже известно, что в числе приглашенных глава Xiaomi Лэй Цзюнь, а также топ-менеджеры Sony и OnePlus. Можно предположить, что в список приглашенных попали, прежде всего, представители тех компаний, которые в числе первых выведут на рынок премиальные смартфоны с Snapdragon 875 на борту. Тем удивительнее, что Samsung в числе гостей саммита не значится. А ведь именно ее флагманы серии Galaxy S21 должны быть пионерами на рынке с новым чипсетом.

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В числе тех, кто выведет на рынок флагман с Snapdragon 875 будет и компания Sony и, похоже, что им должен стать Sony Xperia 1 III. Помимо флагманской мощи, новинку будет выделять дисплей разрешением 4К (3840х1644 точки). Японская компания уже не раз замечена на «пусканием пыли в глаза» и бравированием дисплеями 4К. Правда, по факту разрешение не дотягивало до заявленного параметра и на максимуме можно было только смотреть картинки и видео. Как будет на этот раз, посмотрим.

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Источник: mydrivers