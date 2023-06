21



"СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ: SAMSUNG ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ БЕТА-ВЕРСИИ ONE UI 6 ДЛЯ GALAXY S23 В ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛЕ ИЮЛЯ!"



Samsung готовится к выпуску бета-версии своей пользовательской оболочки One UI 6.0, которая базируется на Android 14. Google уже выпустил бета-версию Android 14 для разработчиков в начале этого года, и теперь Samsung готовится к запуску своей собственной бета-программы.Ожидается, что бета-версия One UI 6.0 будет доступна для серии Galaxy S23 на третьей неделе июля, а для других поддерживаемых устройств - вскоре после этого. Samsung уже начал обновлять программы с поддержкой One UI 6.0, что свидетельствует о приближении релиза новой версии.

Ориентировочно, публичный выпуск One UI 6.0 состоится до конца текущего года. Согласно предварительным темпам выпусков, Samsung может занять около двух месяцев на тестирование и улучшения перед окончательным выпуском.

Заметим, что 27 июля Samsung также планирует представить свои новые складные телефоны, что делает июль насыщенным месяцем для компании.

В общем, поклонники Samsung теперь могут с нетерпением ожидать бета-версии One UI 6.0, которая принесет им обновление Android 14 и новые функции и улучшения, которые предлагает Samsung в своей оболочке.

Так как пока нет доступа к самой бета-версии One UI 6.0, подробная информация о новых изменениях в оболочке будет доступна только после того, как тестирование начнется. Однако, следует ожидать обновлений относительно новых функций и изменений в One UI 6.0, когда они станут доступными для тестирования.

Смотрите дополнительно: Samsung Galaxy M34 5G: первые тизеры и подробные характеристики за неделю до анонса

Источник: SAMMOBILE