Слух: Qualcomm Snapdragon 875 покажут 1 декабря

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Новый флагманский чип от американской компании Qualcomm должны представить до конца года.

Новое поколение флагманского чипа от самого респектабельного производителя Qualcomm – Snapdragon 875 – может быть представлено до конца 2020 года. Об этом рассказал известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt). По его словам, Qualcomm разослал СМИ приглашения на мероприятие, запланированное на первый день декабря.

Учитывая, что текущий флагманский процессор Snapdragon 865 был представлен в начале декабря прошлого года, вполне вероятно, что Qualcomm представит новинку на готовящейся крупной презентации.

На данный момент точных технических характеристик найти невозможно, но, по слухам, новый чип должен быть произведен по технологии 5 нм. Что касается конфигурации, то Snapdragon 875 должен включать одно ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55.

Ранее сообщалось, что Samsung Electronics выиграла тендер в размере 849 млн. долларов на производство флагманских процессоров Qualcomm для смартфонов нового поколения.

Согласно последним слухам, кодовое имя Snapdragon 875 – Lahaina, но в Сети также найдено другое кодовое имя Lahaina+, что намекает на разработку Snapdragon 875+. Но, как и любая информация на сегодняшний момент, это все слухи. Ясно одно - все чипы Snapdragon 875, скорее всего, будут серийно производиться Samsung.

Интересно, как новое флагманское железо покажет себя в сравнении с другими игроками, учитывая слухи, что готовящееся решение от Samsung должно стать самым мощной платформой от корейского бренда.

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Источник: Twitter



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