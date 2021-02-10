Стив Возняк недоволен iPhone 13. В чем причина?

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iPhone 13 не новый смартфон, а все тот же iPhone 12

Стив Возняк давно отошел от дел и уже никак не влияет на политику Apple. Но его мнение по тому или иному вопросу все еще вызывает интерес у фанатов компании и просто любителей технологий. Возняк пользуется этим и нередко комментирует события или продукты, связанные с Apple. Иногда он высказывает мнение, как стоило бы поступить компании в той или иной ситуации, периодически хвалит ее, а иногда ей достается от него.

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Похоже, что он не испытывает восторга от недавно выпущенных устройств серии iPhone 13. Он попросту не понимает, какую ценность и преимущества приносят новинки на фоне предшественников. Соучредитель Apple заявил, что не видит никакой разницы между iPhone 12 и iPhone 13. По его мнению, новое программное обеспечение должно отлично работать и на старых моделях.

Стив Возняк далеко не первый, кто высказался негативно о iPhone 13 в том контексте, что по сути ничего нового смартфон не дает. Компания топчется на месте, не предлагая каких-то серьезных подвижек в части новых технологий и функциональности. Предложенные улучшения незначительные. Сравнив iPhone 12 и iPhone 13, можно обнаружить, что это практически идентичные модели и разница между ними минимальна. И далеко не всегда разница в пользу последнего поколения.

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Но хорошо отлаженная маркетинговая машина Apple работает на отлично, и маркетологи компании не зря едят свой хлеб. Они в совершенстве овладели искусством промывания мозгов своей «паствы», и потребители массово потянулись в магазины за новеньким iPhone 13. Они голосуют своими кровными за устаревшие технологии, согласны с тем, что их обдирают, не предлагая чего-то действительно стоящего.

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Источник: mydrivers