Свежие подробности о Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra: дисплей, зарядка и новый дизайн Ultra

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Полный «фарш» актуальных технологий

До презентации серии Xiaomi 12S остается всего один день. Ожидается премьера трех смартфонов: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. Компания практически не упускает ни одного дня, чтобы не поведать что-то о новинках. Например, сегодня речь зашла о дисплее и зарядке Xiaomi 12S Pro, а инсайдеры сумели раздобыть промо-постеры серии Xiaomi 12S.

Накануне же компания подтвердила тот факт, что новая линейка удостоится чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Она утверждает, что новая платформа — это про энергоэффективность. Естественно, высокая производительность идет в придачу. Тесты Xiaomi 12S показали, что новый чип потребляет на 30% меньше энергии, чем Snapdragon 8 Gen 1. У графической подсистемы этот показатель еще лучше — 33%. Все это стало возможным благодаря переходу на использование 4-нанометрового техпроцесса от TSMC.

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Производитель подтвердил, что Xiaomi 12S Pro получил 10-битную AMOLED-панель диагональю 6,73 дюйма с технологией LTPO 2.0. Среди характеристик дисплея упоминается разрешение 2К, плотность пикселей 522ppi, данимическая частота обновления от 1 до 120 Гц, а также пиковая яркость 1500 нит. Среди прочего Xiaomi 12S Pro получит на вооружение полный комплект технологий зарядки: быстрая проводная на 120 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт и обратная на 10 Вт. Декларируется, что на полную «дозаправку» аккумулятора уйдет 19 минут, а при активации режима мониторинга постоянной температуры — 25 минут.

Напомним, что Xiaomi 12S Pro приписывают 8/12 Гб оперативки, флеш-память на 128/256/512 Гб, батарейку емкостью 4600 мАч, стереодинамики, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13, фронталку на 13 Мп и тройную тыльную камеру с оптикой Leica: 50 Мп (Sony IMX707) + 50 Мп (сверхширик) + 50 Мп (телевик). Базовый Xiaomi 12S Pro предложит 6,28-дюймовый экран разрешением FullHD+, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и для основной камеры приготовили набор из трех сенсоров 50 Мп (Sony IMX707) + 13 Мп (ультраширик) + 5 Мп (макросъемка).

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Сегодня же сетевые информаторы слили в сеть промо-плакаты, которые подтверждают, что в дизайне Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro прослеживается единый дизайн-код семейства Xiaomi 12, а вот Xiaomi 12 Ultra будет выделяться присутствием массивного блока основной камеры круглой формы. Ultra-версия должна получить вариацию, где тыльная крышка изготовлена из экологически чистой силиконовой кожи, имитирующей натуральную. Главным же преимуществом Xiaomi 12S Ultra станет камера, где в качестве ширика и телеобъектива будут выступать два сенсора на 48 Мп Sony IMX586. Функцию же главного возьмет на себя датчик Sony IMX989 на 50 Мп, и Xiaomi 12S Ultra станет дебютным смартфоном с ним на борту.

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Источники: xiaomiui, xiaomiui, EqualLeaks