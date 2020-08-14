Так может выглядеть Huawei Mate X2

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Складной Huawei Mate X2 со стилусом и гибкой матрицей внутри

В прошлом году Huawei представила Mate X, который стал вторым по счету складным смартфоном на рынке. Но пределы Китая он так и не покинул, поэтому остается только догадываться, насколько успешным он стал. Сейчас компания работает над вторым его поколением, где уже пойдут по пути складывания смартфона гибкой матрицей внутрь, а не наружу.

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Не так давно в сети появилась патентная документация Huawei, которая может указывать на то, каким будет Mate X2. Как уже было сказано выше, главное отличие от Mate X в том, что гибкий дисплей складывается внутрь. От реализации второго большого дисплея по примеру Galaxy Z Fold 2 тут отказались, предложили узкий экран, который встроили в выступающую часть корпуса. Здесь будет отображаться информация о времени, уровне заряда и входящих уведомлениях.

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Если верить патенту, то камер будет шесть. Фронтальная камера будет двойной, а на тыльной стороне предложат четыре датчика. Какой набор сенсоров тут установят, информации нет. Как и нет сведений о прочих характеристиках Huawei Mate X2. Показать новинку могут уже этой осенью и одна из главных интриг, какую аппаратную платформу она получит. На фоне информации, что Kirin 1000 на всех не хватит, есть опасения, что и Mate X2 этот чип не получит.

Источник: letsgodigital