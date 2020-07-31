TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки

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В начале этого месяца мы писали о том, что Xiaomi готовит к выходу очередной смартфон из серии Redmi K30 – теперь с приставкой Ultra на манер последних флагманов от Samsung. На тот момент это все было не что иное, как слухи. Но сегодня в базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о новом смартфоне Redmi с номером модели M2006J10C. Пользователи считают, что это именно Redmi K30 Ultra 5G.

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Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем без каких-либо вырезов. Дисплей смартфона поддерживает разрешение Full HD+, а также в него интегрирован сканер отпечатков пальцев. Известный сайт XDA утверждает, что экран Redmi K30 Ultra будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Судя по характеристикам неназванного процессора, Redmi K30 Ultra будет работать на базе чипсета Dimensity 1000+ от MediaTek. Ожидается несколько вариантов оперативной и постоянной памяти: 6 Гб/128 Гб, 8 Гб/256 Гб и 12 Гб/ 512 Гб.

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В Redmi K30 Ultra будет установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. С большой долей вероятности устройство будет поддерживать быструю зарядку до 33 Вт. Прошивкой будет выступать MIUI 12 на базе Android 10.

Предполагается, что Redmi K30 Ultra будет оснащен 20-мегапиксельной выезжающей фронтальной камерой. Основной блок камеры будет представлен 4 модулями, главным из которых будет датчик на 64 Мегапикселя.

Redmi K30 Ultra будет иметь размеры 163,3 х 75,4 х 9,1 мм и весить 213 граммов. Ожидаемые варианты расцветки – синий, черный, зеленый, розовый, красный и белый. Презентация смартфона намечена на август.

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Источник: Sparrows News