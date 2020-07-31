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TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки

31.07.2020 881 0

В начале этого месяца мы писали о том, что Xiaomi готовит к выходу очередной смартфон из серии Redmi K30 – теперь с приставкой Ultra на манер последних флагманов от Samsung. На тот момент это все было не что иное, как слухи. Но сегодня в базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о новом смартфоне Redmi с номером модели M2006J10C. Пользователи считают, что это именно Redmi K30 Ultra 5G.

 

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Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем без каких-либо вырезов. Дисплей смартфона поддерживает разрешение Full HD+, а также в него интегрирован сканер отпечатков пальцев. Известный сайт XDA утверждает, что экран Redmi K30 Ultra будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

 

TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки – фото 1

 

Судя по характеристикам неназванного процессора, Redmi K30 Ultra будет работать на базе чипсета Dimensity 1000+ от MediaTek. Ожидается несколько вариантов оперативной и постоянной памяти: 6 Гб/128 Гб, 8 Гб/256 Гб и 12 Гб/ 512 Гб.

 

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В Redmi K30 Ultra будет установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. С большой долей вероятности устройство будет поддерживать быструю зарядку до 33 Вт. Прошивкой будет выступать MIUI 12 на базе Android 10.

 

TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки – фото 2

 

Предполагается, что Redmi K30 Ultra будет оснащен 20-мегапиксельной выезжающей фронтальной камерой. Основной блок камеры будет представлен 4 модулями, главным из которых будет датчик на 64 Мегапикселя.

 

Redmi K30 Ultra будет иметь размеры 163,3 х 75,4 х 9,1 мм и весить 213 граммов. Ожидаемые варианты расцветки – синий, черный, зеленый, розовый, красный и белый. Презентация смартфона намечена на август.

 

TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки – фото 3

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Источник: Sparrows News

Redmi Redmi K30 Ultra Xiaomi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 31.07.2020

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TENAA снабдила нас новой информацией о Redmi K30 Ultra и показала внешний вид новинки