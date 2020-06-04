Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max сошлись в тесте на скорость работы. Угадай, кто выиграл?

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Несмотря на то, что Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max были представлены достаточно давно, мало кому приходила в голову идея «столкнуть лбами» эти два смартфона. Это аппараты из разных миров, и уж точно никому и в голову не придет называть продукт Redmi конкурентом «самому» iPhone 11 Pro Max. Тем не менее нашелся блогер, который устроил состязание этим двум смартфонам. Они сошлись в битве на скорость. Давайте узнаем, что из этого вышло.





Redmi K30 Pro vs iPhone 11 Pro Max





Перед началом теста кратко перечислим характеристики дуэлянтов:





Redmi K30 Pro построен на базе Snapdragon 865 и обладает 8 Гб оперативной памяти

iPhone 11 Pro Max базируется на Apple A13 Bionic и в его активе 3 Гб оперативки.





Уже на старте китайский флагман показал «кто тут главный» и ему понадобилось всего 16 секунд чтобы запуститься, тогда как у «яблочного» смартфона на это ушло 25 секунд. На втором этапе было решено узнать, кто быстрее приведет в боевую готовность фронтальную и основную камеры. И в этом случае Redmi K30 Pro быстрее справился с поставленными задачами, чем его соперник.





Затем наступил черед сравнить скорость работы смартфонов при запуске наиболее популярных приложений и игр. Результаты этого эксперимента показали существенное превосходство Redmi K30 Pro над iPhone 11 Pro Max. Впрочем, несмотря на наличие всего 3 Гб оперативки смартфон от Apple лучше справился с задачей сохранить в памяти все запущенные приложения, когда оба смартфона были отправлены на повторный круг.

Итог и порядок цен

В конечном итоге победу в этом состязании одержал Redmi K30 Pro. В общем зачете он получил 23 балла, тогда как у iPhone 11 Pro Max в активе 15 баллов. Напомним, что смартфон китайского производителя пришел на рынок Китая с ценником $480 за версию 8/128 Гб, а за флагман Apple запросили $1099.

Источник: youtube