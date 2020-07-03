Готовится к выходу Redmi K30 Ultra: экономия на чипах Snapdragon

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Redmi выпускает разные смартфоны, есть среди них и топовые, но до наших стран они не доходили. На наших рынках компания предпочитает пестовать свой имидж производителя добротных и доступных устройств, и не спешит ломать восприятие бюджетности своих продуктов. Но это не значит, что не стоит следить за попытками компании выпускать субфлагманы и флагманы. Среди них должен появиться Redmi K30 Ultra.

Первоисточник MIUI 12

Да, похоже, что компания решила позаимствовать идею с неймингом у Samsung. А о существовании модели Redmi K30 Ultra поведал один из участников сообщества XDA-Developers, который сумел обнаружить упоминание о смартфоне в недавней сборке MIUI 12. Помимо того, что ему удалось узнать название новинки, он нашел упоминание, что это будет аппарат с чипом MediaTek, выдвижной фронталкой и основной квадрокамерой, где главный датчик на 64 Мп.

Больше о новинке

Очень похоже, что сегодня мы обрели название новинки, которая по предыдущим инсайдерским слухам должна стать обладателем чипсета Dimensity 1000+. Именно ей приписывают наличие дисплея с частотой обновления 144 Гц, аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч и быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Анонс этого смартфона ждем в июле.

Источник: xda-developers

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