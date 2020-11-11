TikTok заметили, что Трамп перестал говорить о запрете китайской соцсети, и просят забыть о продаже сервиса

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ByteDance, владеющая TikTok, решила под шумок выборов в США попробовать отменить сделку по продаже американской компании.

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Как вы знаете, правительство США, в частности, администрация Трампа, уже несколько месяцев пытается запретить работу приложения TikTok в США, якобы по соображениям национальной безопасности. Согласно новым материалам от издания The Verge, TikTok считает, что администрация Трампа забыла о своих громких заявлениях – теперь запрет их больше не беспокоит.

Напомним, что Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) первоначально назначил 12 ноября в качестве крайнего срока решения вопроса по TikTok. По изначальному плану, ByteDance должен бы полностью продать свои активы TikTok в США. Китайская компания запросила 30-дневное продление дедлайна, но за последние несколько недель не получила ответа от CFIUS. Пока неясно, что произойдет, если TikTok не продаст компанию после истечения установленного срока.

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Ранее ByteDance договорились на сделку по продаже американских активов TikTok компаниям Oracle и Walmart. Сейчас же в этом соглашении нет никакой уверенности. В новом заявлении представитель TikTok рассказал, что компания подает ходатайство в Апелляционный суд США с просьбой дать официальные комментарии по недавним действиям CFIUS и дать понять, действовали ли они в рамках Конституции США.

Учитывая, что соцсеть так и не запретили на территории США, TikTok продолжает оставаться одним из самых популярных медиа-приложений на смартфонах.

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