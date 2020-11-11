TikTok заметили, что Трамп перестал говорить о запрете китайской соцсети, и просят забыть о продаже сервиса
ByteDance, владеющая TikTok, решила под шумок выборов в США попробовать отменить сделку по продаже американской компании.
Как вы знаете, правительство США, в частности, администрация Трампа, уже несколько месяцев пытается запретить работу приложения TikTok в США, якобы по соображениям национальной безопасности. Согласно новым материалам от издания The Verge, TikTok считает, что администрация Трампа забыла о своих громких заявлениях – теперь запрет их больше не беспокоит.
Напомним, что Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) первоначально назначил 12 ноября в качестве крайнего срока решения вопроса по TikTok. По изначальному плану, ByteDance должен бы полностью продать свои активы TikTok в США. Китайская компания запросила 30-дневное продление дедлайна, но за последние несколько недель не получила ответа от CFIUS. Пока неясно, что произойдет, если TikTok не продаст компанию после истечения установленного срока.
Ранее ByteDance договорились на сделку по продаже американских активов TikTok компаниям Oracle и Walmart. Сейчас же в этом соглашении нет никакой уверенности. В новом заявлении представитель TikTok рассказал, что компания подает ходатайство в Апелляционный суд США с просьбой дать официальные комментарии по недавним действиям CFIUS и дать понять, действовали ли они в рамках Конституции США.
Учитывая, что соцсеть так и не запретили на территории США, TikTok продолжает оставаться одним из самых популярных медиа-приложений на смартфонах.
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Источник:
https://andro-news.com/news/realme-reshili-vypustit-esche-odin-realme-v5-nazvav-ego-realme-7.html Realme решили выпустить еще один Realme V5, назвав его Realme 7 5G(в Адм. панель)
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