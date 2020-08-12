TikTok все-таки следил за пользователями

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Если вы пропустили, в начале августа этого года президент США Дональд Трамп объявил, что власти США заблокируют доступ к китайской соцсети TikTok 15 сентября, если ее американское подразделение не будет приобретено американской компанией.





Главной причиной такого решения были опасения за конфиденциальность данных американских пользователей, но до сегодняшнего дня не было четких доказательств, что компания может собирать больше информации, чем нужно. Новое расследование показало, что TikTok мог использовать лазейку на Android для сбора MAC-адресов.

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The Wall Street Journal опубликовал сегодня статью, где рассказывалось, как приложение TikTok для Android собирало MAC-адреса в течение как минимум 15 месяцев, вплоть до версии, выпущенной 18 ноября прошлого года. В 2015 году Google запретил приложениям Android, распространяемым через Play Store, подключаться к персонально идентифицируемой информации или к любому постоянному идентификатору устройства. Сюда входят MAC-адреса и IMEI.





Тем не менее, TikTok использовал обходной путь. Рекламный идентификатор устройства и другие данные отправлялись в ByteDance при первом открытии приложения, еще до того, как пользователи могли бы дать свое согласие.

MAC-адрес полезен для персонализации рекламных приложений, потому что его нельзя перезагрузить или изменить, что позволяет производителям приложений и сторонним разработчикам создавать профили потребительского поведения, которые в любом случае сохраняются на вашем смартфоне. Решение - менять старый смартфон на новый.

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Компания заявила, что текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса, но не комментирует прошлую слежку. Google уже заявили, что они уже начали проверку приложения.





Источник: Engadget