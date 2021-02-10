Только представили, уже обнажили! Появилось видео разбора новинки Pixel 8!

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Только представили – уже разобрали

Google официально сняла обертку с Pixel 8 всего несколько часов назад, а люди уже разбирают его. В видео, размещенном на YouTube, PBKreviews предлагает предварительный обзор всего оборудования, находящегося под 6,2-дюймовым OLED-экраном телефона.

Видео начинается с того, что PBKreviews осторожно снимает дисплей, имеющий датчик отпечатков пальцев, прикрепленный к внутренней стороне. После попытки извлечь аккумулятор на 4,575 мАч с помощью специального фиксатора, PBKreviews ослабляет клей под аккумулятором изопропиловым спиртом и извлекает его с помощью пассатижей.

Далее PBKreviews убирает 10,5-мегапиксельную селфи-камеру и снимает 50-мегапиксельный основной сенсор, а также 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. На видео также виден держатель для антенны mmWave 5G (за которую Verizon просит дополнительные 100 долларов). На основной плате устройства можно увидеть датчики приближения и освещенности, а также оперативную память. К плате также припаян порт USB-C, который, по мнению PBKreviews, может усложнить его замену. Смартфон блоггер оценил в 7 баллов по ремонтопригодности.

Цена на Pixel 8 составляет от $699. Смартфон получил большое количество обновлений, включая новый чип Tensor G3. Все же ждем тесты выносливости и более расширенного мнения экспертов по ремонтопригодности конструкции.

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Источник: PBKreviews (YouTube)