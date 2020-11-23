«Сториз» от Twitter, Fleet, не исчезают через 24 часа, как было задумано

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Twitter выпустил свою версию Stories от Instagram и сразу же словил баг.

Если вы регулярно пользуетесь Twitter, то наверняка знаете, что в социальной сети появился свой вариант Stories (Истории), который уже давно был введен в другой соцсети, Instagram.

Новая функция, появившаяся на этой неделе, должна была позволить пользователям размещать быстрые сообщения, которые исчезали бы через 24 часа. Однако, похоже, у программистов компании не получилось совладать с новой для них функциональностью. Почти сразу пользователи обнаружили ошибку – эти короткие записи оставались дольше положенных суток, из-за чего любой мог получить доступ к чужим «Флитам» даже по истечении положенного срока.

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Впервые об ошибке сообщило издание TechCrunch. Издание подробно рассказало о том, как бы любой пользователь мог использовать уязвимость кода сайт соцсети для доступа ко всем публичным данным Twitter.

На момент публикации материала TechCrunch пресс-секретарь Twitter уже сообщил, что они знают об ошибке и работают над ее исправлением. По его словам, исправление бага должно быть внесено в сайт совсем скоро. Однако есть загвоздка – «Флиты» будут оставаться на серверах соцсети до 30 дней после их размещения, даже после того, как будут внесены определенные изменения в их работе. Эту информацию Twitter пока не объяснил.

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«Флиты», впервые представленные в марте этого года в Южной Америке, является полной копией популярной функции «Истории» (Stories) из Instagram. Пользователи могут размещать короткие тексты, фотографии или видео, как обычные твиты, но контент автоматически удаляется по истечении установленного периода времени - в данном случае, 24 часа.

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Источник: TechCrunch



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