У глобального Redmi Note 11 4G будет другой дизайн и чип
Процессор от MediaTek заменят на решение от Qualcomm
Линейка Redmi Note 11 уже активно продается в Китае, а вот мировой ее дебют состоится в следующем году. Глобальные версии будут отличаться от китайских и это также будет касаться 4G-версии Redmi Note 11. Изданию ThePixel удалось разузнать интересную деталь о смартфоне.
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Ожидается, что глобальный вариант Redmi Note 11 4G будет построен на базе Snapdragon 680, а не на Helio G88 как его китайский собрат. Интересно, что в качестве основной причины замены аппаратной платформы источник называет нехватку чипов MediaTek на складах Xiaomi.
Также сообщается, что в глобальной версии откажутся от плоских граней в пользу более традиционных округлых. Компания решила предложить более привычный дизайн для новинки. А вот все прочие характеристики должны остаться неизменными.
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Redmi Note 11 4G в своей глобальной версии предложит 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной. Разрешение селфи-камеры составит 8-мегапикселей и основная камера получит три датчика 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В активе смартфона будут стереодинамики, аккумулятор емкостью 5000 мАч, технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.
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Источник: thepixel
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