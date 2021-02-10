В сети появились изображения Xiaomi 12 Pro

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Все предсказумо

Премьера Xiaomi 12 неминуемо приближается. Все очевиднее становится, что представить новинку могут 28 декабря. А вот выйдет ли в паре с ней на сцену Xiaomi 12 Pro, все еще загадка. Хотя есть прогноз, что «прошка» дебютирует в один день с базовой версией. У обеих смартфонов будет много общего, включая внешний вид.

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На сходство в дизайне двух устройств ранее указали чехлы, которые приготовили для них чехольных дел мастера. А сегодня издание Gizmochina на правах эксклюзивности опубликовала рендеры Xiaomi 12 Pro, которые ей удалось заполучить от отраслевых источников. Видимо информация утекла от производителя аксессуаров, ведь неспроста смартфон позирует в чехле различных расцветок.

Похоже, что компания продолжит претворять дизайн, который она показала в Xiaomi Civi. Смартфон получит тонкорамочный дисплей с врезанной по центру верхней части экрана фронталкой. На тыльной же стороне Xiaomi 12 Pro установят прямоугольную площадку основной камеры с тремя датчиками изображения. Нижний торец стал пристанищем для микрофона динамика и порта USB Type-C.

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Не вызывает сомнений, что Xiaomi 12 Pro удостоится OLED-панели с частотой обновления не менее 120 Гц, платформы Snapdragon 8 Gen 1, минимум 8 Гб оперативной памяти, не менее 128 Гб постоянной памяти и быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Источник: gizmochina