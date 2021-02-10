У Xiaomi Mi 12 и iPhone 13 Pro будет сходная черта

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Xiaomi Mi 12 и iPhone 13 Pro должны получить LTPO-экраны

Xiaomi уверенно сдает позиции производителя смартфонов для экономных и все активнее переходит водораздел премиальных устройств по серьезным ценам. Правда, рост стоимости объясняется тем, что компания дает своим творениям солидный набор характеристик. Так, в Xiaomi Mi 11 предложили один из лучших в отрасли AMOLED-дисплеев разрешением 3200х1440 точек при диагонали 6,81 дюйма.

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Панель более чем современная: частота обновления 120 Гц, изогнутые края, углы обзора свободные и претензий к олеофобному покрытию нет. Топовый дисплей получит и Xiaomi Mi 12, выход которого стоит ждать не ранее конца нынешнего года.

По информации сетевых источников, Xiaomi Mi 12 предложит OLED‑матрицу с технологией LTPO для динамического управления частотой развертки. Такая панель может похвастаться низким потреблением энергии и меньшим временем отклика. Samsung Galaxy Note 20 стал первым смартфоном с таким экраном, где частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц. По слухам, такой же дисплей получат «прошки» серии iPhone 13.

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Помимо топового экрана от Xiaomi Mi 12 ждут рекордов по части зарядки. Напомним, что ранее компания представила быструю зарядку HyperCharge мощностью 200 Вт. Возможно, будущий флагман и будет тем устройством, которое побьет рекорд по скорости зарядки на рынке.

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Источник: mydrivers