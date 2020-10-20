У Xiaomi может появиться свой складной смартфон а-ля Galaxy Fold

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Xiaomi патентует складной смартфон-книжку на манер Samsung Galaxy Fold

Одним из этапов развития смартфонов Xiaomi должно стать освоение складного форм-фактора. Это позволит компании создать устройство с большей полезной площадью дисплея, сохранив при этом компактные размеры аппарата. А также она сможет дать ответ конкурентам, которые уже начали выпуск складных смартфонов. Xiaomi и не скрывает того, что готовится представить свой мобильник с гибким дисплеем.

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Поэтому не удивительно, что появляются патенты, которые описывают особенности и то, какими могут быть складные смартфоны в исполнении Xiaomi. Не исключено, что компания пойдет уже проторенным путем и вдохновится идеями Samsung, которые она реализовала в двух поколениях Galaxy Fold. По крайней мере, патент на такой гаджет Xiaomi уже оформила в китайском национальном управлении интеллектуальной собственности.

Эскизы из патентной документации демонстрируют нам складной смартфон, где гибкий дисплей складывается внутрь корпуса. На внешней стороне имеется дополнительный дисплей диагональю 4,6 дюйма с достаточно массивными рамками. Основная камера на тыльной стороне трехкомпонентная.

Но в отличие от того же Galaxy Z Fold, китайская компания отказалась от вырезов в дисплее, предложив вертикальную полосу с правой стороны экрана, которая, предположительно, и предназначена для модуля фронтальной камеры и различных датчиков. Еще одна деталь — гибкая матрица словно утоплена внутрь корпуса и данное решение должно обеспечить защиту экрана от повреждений если положить смартфон в развернутом состоянии вниз дисплеем.

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Когда Xiaomi планирует представить свой первый складной смартфон, информации нет. Похоже, что произойдет это уже в следующем году. По идее первенцем должен стать смартфон, который сгибается в двух местах. Работы над ним идут давно и в марте нынешнего года компания даже показала уже рабочий его образец.

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Источник: letsgodigital