Ради пиара ZTE Axon 20 5G компания троллит «обычные» фронталки

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Показали промо-ролик ZTE Axon 20 5G

Как стало известно на этой неделе, ZTE планирует совершить прорыв и революцию, представив 1 сентября свой инновационный Axon 20 5G. Его новаторство будет прослеживаться в наличии подэкранной фронтальной камеры и это должен быть первый смартфон на рынке с таким решением.

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Компания еще не представила новинку и не доказала состоятельность технологии, но уже предпочитает троллить и посмеиваться над альтернативными вариантами обыгрывания селфи-камеры. Главным героем мультипликационного ролика стал хамелеон, которых ловит мошек, олицетворяющие собой наиболее популярные варианты обыгрывания селфи-модулей: от врезанных в дисплей до всплывающих.

Желание компании вызвать бурю хайпа вокруг новинки понятен. Но есть сомнения, что сама технология будет зрелой и подэкранная фронталка сможет создавать фоточки, которые по качеству не будут уступать более традиционным решениям. Разрешение селфи-камеры ZTE Axon 20 5G составило 32 Мп и предложат основную квадрокамеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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ZTE Axon 20 5G должен предложить OLED-дисплей диагональю 6,29 дюйма разрешением FullHD+, чип Snapdragon 765G, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 4120 мАч с быстрой зарядкой.

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Источник: go2android