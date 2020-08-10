Ушла эпоха: Toshiba решили прекратить производство ноутбуков
Признайтесь, японская продукция до сих пор носит для многих из вас ореол отличного и долговечного качества. Автомобили, бытовая техника, да все что угодно – многие готовы даже переплачивать за условный ноутбук от Sony (когда они еще повсеместно были доступны, конечно же), потому что хотят почувствовать, что у них в руках «вещь».
Одной из таких компаний когда-то была Toshiba. А теперь компания пополняет ряды японских техно-гигантов, которые вышли из индустрии ПК. Издание Gizmodo сообщает, что Toshiba тихо продала свою оставшуюся долю производства ноутбуков компании Sharp, официально покинув бизнес по производству ноутбуков.
Уже несколько лет Toshiba не показывала заметных результатов продаж ноутбуков, а в 2018 Sharp выкупила большую часть акции компании,
Компания была пионером в области портативных компьютеров. Модель T1100 1985 года считается первым доступным на рынке ноутбуком. Toshiba процветала в 1990-х и 2000-х годах благодаря своим линейкам Satellite, Portégé и Qosmio.
Под закат компании Toshiba выпускала ноутбуки под брендом "Dynabook"
Неизвестно, что именно побудило Toshiba к продаже ноутбучного бизнеса, но догадаться, на самом деле, не очень сложно. Конкуренты в лице Apple, Dell, и Lenovo перебили продажи продукции Toshiba, сделав ставку на изготовление ультрабуков – вспомним хотя бы MacBook Air. Добавим к этому спад интереса покупателя к рынку ПК, и все становится на свои места – Toshiba столкнулась с жесткой конкуренцией на рынке.
Компания до сих пор является одним из ведущих производителей в таких сегментах, как печать и хранение данных. Тем не менее, надо признать, что немного грустно заставать заказ эпохи.
Источник: Gizmodo
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