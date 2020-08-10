Ушла эпоха: Toshiba решили прекратить производство ноутбуков

872

Признайтесь, японская продукция до сих пор носит для многих из вас ореол отличного и долговечного качества. Автомобили, бытовая техника, да все что угодно – многие готовы даже переплачивать за условный ноутбук от Sony (когда они еще повсеместно были доступны, конечно же), потому что хотят почувствовать, что у них в руках «вещь».





Одной из таких компаний когда-то была Toshiba. А теперь компания пополняет ряды японских техно-гигантов, которые вышли из индустрии ПК. Издание Gizmodo сообщает, что Toshiba тихо продала свою оставшуюся долю производства ноутбуков компании Sharp, официально покинув бизнес по производству ноутбуков.

Читать также: ﻿



Уже несколько лет Toshiba не показывала заметных результатов продаж ноутбуков, а в 2018 Sharp выкупила большую часть акции компании,

Компания была пионером в области портативных компьютеров. Модель T1100 1985 года считается первым доступным на рынке ноутбуком. Toshiba процветала в 1990-х и 2000-х годах благодаря своим линейкам Satellite, Portégé и Qosmio.





Под закат компании Toshiba выпускала ноутбуки под брендом "Dynabook"

Неизвестно, что именно побудило Toshiba к продаже ноутбучного бизнеса, но догадаться, на самом деле, не очень сложно. Конкуренты в лице Apple, Dell, и Lenovo перебили продажи продукции Toshiba, сделав ставку на изготовление ультрабуков – вспомним хотя бы MacBook Air. Добавим к этому спад интереса покупателя к рынку ПК, и все становится на свои места – Toshiba столкнулась с жесткой конкуренцией на рынке.

Читать также: ﻿



Компания до сих пор является одним из ведущих производителей в таких сегментах, как печать и хранение данных. Тем не менее, надо признать, что немного грустно заставать заказ эпохи.





Источник: Gizmodo