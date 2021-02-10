В индийских штаб-квартирах Xiaomi, Oppo и OnePlus провели обыск

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Xiaomi India

В отношении ряда производителей смартфонов шьют дела в Индии. Налоговые органы этой страны нагрянули с обыском в офисы компаний Oppo, Xiaomi и OnePlus. Претензии фискалов сводятся к тому, что эти компании уклоняются от уплаты налогов и обязательных сборов в полном размере.

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Естественно, что компании идут в отказ и утверждают, что они законопослушны и работают в правовом поле. Так, Oppo заявила, что будет оказывать содействие в расследовании и заверила, что уважает и соблюдает индийское законодательство.

Не видит за собой никаких грешков и представительство Xiaomi. Представитель компании сделал заявление, что они придают первостепенное значение соблюдению всех нормативных актов, изданных в Индии. Он заверил, что будут сотрудничать с контролирующими органами и предоставят им всю необходимую информацию.

На данный момент нет информации, что послужило причиной для организации обысков и о какой сумме сокрытия доходов идет речь. Ждем официальных комментариев налоговой службы Индии намерены ли они возбуждать дела против Xiaomi, Oppo и OnePlus, а также что грозит компаниям, если будет доказан факт сокрытия доходов.

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Возможно, повышенное внимание налоговой службы Индии к иностранным компаниям является ничем иным как охотой на ведьм и санкционированной акцией из-за напряженности в отношениях между Китаем и Индией из-за конфронтации в приграничных районах в Восточном Ладакхе.

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Источник: moneycontrol