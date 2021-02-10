В Китае хотят, чтобы Apple ответила за изъятие зарядного адаптера из комплекта поставки iPhone

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Китайские студенты инициировали судебное дело против Apple из-за отсутствия зарядки в комплекте

Удаление из комплекта поставки iPhone 12 зарядного адаптера вызвало бурную обратную связь. Первая реакция была реакцией неприятия и критики в адрес Apple за алчность. Но потом адепты компании смирились и уже воспринимают отсутствие зарядки как данность. Неприятно удивил тот факт, что ряд компаний также последовали примеру концерна из Купертино. Впрочем, есть пользователи, которые отправились за защитой своих прав в регуляторные органы и суды.

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В число сознательных бунтарей попали студенты двух китайских университетов, которые подали коллективный иск в суд с требованием обязать Apple выдать им зарядные устройства и наказать компанию за нарушение их прав. Сам иск был отправлен в сентябре и уже состоялось первое заседание по его рассмотрению. Стороны провели перекрестный допрос и отложили слушание дела для предоставления дополнительных доказательств и материалов.

Истцы уверены, что Apple попирает законные права и интересы пользователей. По их мнению, многие возмущены таким шагом компании, но предпочитают помалкивать. Напомним, что ранее, оправдывая урезанный комплект поставки, концерн из Купертино заявлял, что все это делается во благо экологии и защиты природы.

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Правда, зарядные устройства как производились ранее, так и производятся сейчас. Поэтому целый ряд экспертов не видят «экологической выгоды» от изъятия зарядного адаптера из коробки со смартфоном. При этом сама Apple не дает никаких пояснений в части того, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядки из коробки, а также сократилось ли производство адаптеров после выхода iPhone 12.

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Источник: mydrivers