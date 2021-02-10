В Китае хотят запретить производство и продажи iPhone

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Одна из китайских компаний пошла в наступление на Apple

Китайская компания ZhiZhen Network Technology, специализирующаяся на искусственном интеллекте, хорошо известна Apple. И это знакомство оказалось не самым приятным несколько лет назад. В 2013 году концерн из Купертино подал в суд на китайскую компанию, утверждая, что ее ПО Little i Robot подозрительно схоже с ее голосовым помощником Siri. Она потребовала признать китайский софт незаконным, но в итоге решение по этому делу и не было вынесено.

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Этому событию предшествовало то, что еще в 2012 году Zhizhen Network Technology первая пошла в наступление на Apple, заявив, что та противоправно использует Siri. Оказывается, «яблочный» голосовой помощник был запатентован на год позже разработки китайской компании. В этом споре Apple вышла победителем, ей не запретили использовать технологию в Китае и не ущемили в правах.

И вот по истечении нескольких лет история повторяется. Zhizhen Network Technology вновь инициировала судебное разбирательство против Apple, заявив, что ее голосовой ассистент Siri нарушает патент на чат-робота Xiao-i Robot, который принадлежит китайской компании. В своем иске китайцы требуют наложить временный запрет на производство, продажу и экспорт устройств Apple c Siri. Помимо запрета, Zhizhen Network Technology требует в возмещение ущерба выплатить ей компенсацию в размер около $1,5 млрд.

В отличие от некоторых компаний, подающих в суд на Apple за нарушение патентных прав и желающие поживиться за ее счет, ZhiZhen не является патентным троллем. Армия пользователей ее программного обеспечения насчитывает более 100 миллионов пользователей в Китае, включая крупные китайские компании, такие как China Mobile, China Telecom и несколько крупных банков.

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Эксперты довольно скептически относятся к перспективе вынесения запрета на производство продажу устройств Apple в Китае. Власти Китая не пойдут на конфликт и остановку фабрик, которые занимаются выпуском iPhone.

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Источник: phonearena