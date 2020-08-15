Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии

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Telegram присоединился к списку мессенджеров, поддерживающих возможность звонков по видеосвязи.

Один из самых популярных мессенджеров, Telegram, получил крупное обновление своего приложения для Android, позволяющего осуществлять видео-звонки. Сегодня приложения для видеосвязи популярны как никогда, особенно если мы берем во внимание страны, где были приняты более жесткие меры по контролированию распространению коронавирусной инфекции.

Zoom в одно мгновение стал не просто популярным приложением, а целым событием, а его создатели – чуть ли не миллардерами. Кусок от этого торта решил отрезать и Павел Дуров со своим детищем.

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В описании обновления мессенджера сообщается, что перед нами «альфа»-версия, поэтому стабильной работу функции нельзя называть априори. Так или иначе, эта же альфа-версия была отправлена на десктопную версию Windows, и уже работает вполне себе неплохо.





Сервис видео-звонков от Telegram не особо отличается от других приложений. Звонки могут совершаться прямо из чата, связь держится стабильно, если у вас быстрый Интернет, конечно. И все же в Telegram есть небольшое преимущество – относительная анонимность благодаря сквозному шифрованию и возможности связи в тайных чатах. В будущем Telegram планирует добавить поддержку групповых видео-звонков.

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Так или иначе, на данный момент обновление будет доступно только для Android. Telegram обвиняет процесс утверждения в App Store в задержки выхода новой версии iOS-приложения. Это обвинение добавляется к общему негативному настроению Павла Дурова к американскому гиганту.﻿





Источник: Telegram