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Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии

15.08.2020 342 2

Telegram присоединился к списку мессенджеров, поддерживающих возможность звонков по видеосвязи.

 

Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии – фото 1

 

Один из самых популярных мессенджеров, Telegram, получил крупное обновление своего приложения для Android, позволяющего осуществлять видео-звонки. Сегодня приложения для видеосвязи популярны как никогда, особенно если мы берем во внимание страны, где были приняты более жесткие меры по контролированию распространению коронавирусной инфекции.

 

Zoom в одно мгновение стал не просто популярным приложением, а целым событием, а его создатели – чуть ли не миллардерами. Кусок от этого торта решил отрезать и Павел Дуров со своим детищем.  

 

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В описании обновления мессенджера сообщается, что перед нами «альфа»-версия, поэтому стабильной работу функции нельзя называть априори. Так или иначе, эта же альфа-версия была отправлена на десктопную версию Windows, и уже работает вполне себе неплохо.

 

Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии – фото 2

 

Сервис видео-звонков от Telegram не особо отличается от других приложений. Звонки могут совершаться прямо из чата, связь держится стабильно, если у вас быстрый Интернет, конечно. И все же в Telegram есть небольшое преимущество – относительная анонимность благодаря сквозному шифрованию и возможности связи в тайных чатах. В будущем Telegram планирует добавить поддержку групповых видео-звонков.

 

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Так или иначе, на данный момент обновление будет доступно только для Android. Telegram обвиняет процесс утверждения в App Store в задержки выхода новой версии iOS-приложения. Это обвинение добавляется к общему негативному настроению Павла Дурова к американскому гиганту.﻿

 

Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии – фото 3

 

Источник: Telegram

 

Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 15.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Иван 0
Вчера была эта новость, зачем постить одно и тоже?
15.08.2020 10:45
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Николай 0
Здесь говорится о веб версии
15.08.2020 12:04
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Telegram получил функцию видеозвонков для Android и десктопной версии