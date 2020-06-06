Обновление Telegram: встроенный редактор видео и анимированные стикеры на любой фотографии

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На днях один из самых любимых пользователями и ненавидимый Российскими властями мессенджер получил очень интересное обновление. Наиболее заметным изменением является, пожалуй, добавление собственного встроенного видеоредактора. Новая функция соединится с редактором фотографий, который был добавлен в приложение пару лет назад. Кроме этого, разработчики упростили и расширили функционал использования анимированных стикеров и гифок.

Теперь пользователи могут редактировать свои видео непосредственно в мессенджере, в том числе регулировать яркость, контрастность и улучшать качество картинки. К тому же, разработчики добавили возможность добавлять анимированные стикеры на любую картинку или видео. В блоге компании написано, что добавление стикеров к вашей фотографии превратит ее, по большому счету, в GIF-файл. А ведь разработчики с этим обновлением обратили внимание и на гифки.

Теперь пользователи могут просматривать список популярных GIF-файлов напрямую в GIF-панели Telegram, а сами гифки грузятся гораздо быстрее, чем раньше. Пользователям нужно только нажать на понравившуюся гифку и удерживать пару секунд, чтобы сохранить ее во вкладке «Получатели». Это упростит доступ к файлу и его отправку в будущем.

И, наконец, пользователи Telegram смогут легче перемещать чаты по папкам, нажимая и удерживая их. А для пользователей смартфонов и планшетов под управлением Android, Telegram приготовил крутую фичу – теперь анимации работают гораздо плавнее и красивее. Причем изменения в анимации коснулись и отправки, и редактирования, и удаления сообщений.

Источник: telegram.org