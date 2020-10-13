В работе Android-смартфонов в Китае обнаружился неприятный сбой

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Китайские пользователи наблюдали сбой с отображением времени

12 октября в работе смартфонов случился масштабный сбой. Сама проблема ограничена территорией Китая и коснулась только мобильных устройств под управлением Android, тогда как iPhone она обошла стороной. Многие владельцы смартфонов вдруг обнаружили, что их аппараты отображают неверное время.

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Вчера вечером пользователи неожиданно обнаружили, что время, отображаемое на смартфонах, отстает от реального на 16 - 17 минут. Сама проблема возникла из ниоткуда и вызвал замешательство у владельцев Android-устройств. Многие были уверены, что проблема непосредственно в их аппарате и о каком-то массовом сбое не идет речь.

Обнаружив сбой в отображении времени, некоторые пользователи прибегли к перезагрузке гаджетов, но эта манипуляция не дала должного эффекта. Более того, возникли новые проблемы. В частности, ряд пользователей не смогли использовать смартфон для входа в метрополитен.

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Но все же некоторым удалось решить проблему путем отключения автоматической настройки времени и посредством однократного вкл/откл режима полета. Что стало причиной массового сбоя времени, неизвестно.

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Источник: gizmochina