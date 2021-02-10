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В серии iPhone 13 минимальный объем постоянной памяти увеличили вдвое

13.09.2021 187 0

Уже в базовой версии iPhone 13 предложит 128 Гб встроенной памяти

До выхода серии iPhone 13 остаются сутки, но это не повод завершить поток предсказаний и прогнозов о том, какими будут новинки. На сцену вновь выходит авторитетный информатор Минг-Чи Куо, который возвестил, что в этом году iPhone не получат версии с 64 Гб постоянной памяти, уже в базовой версии объем флеш-накопителя составит 128 Гб.

 

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Если говорить точно, то iPhone 13 и iPhone 13 mini выйдут в трех модификациях с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб встроенной памяти. В случае с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ко всем перечисленным версиям присоединится еще топовая с флеш-накопителем на 1 ТБ.

 

В серии iPhone 13 минимальный объем постоянной памяти увеличили вдвое – фото 1

 

Напомним, что в плане дизайна никаких кардинальных преображений не будет. Все изменения сведутся лишь к уменьшению «челки». Аппаратную основу всех четырех дебютантов серии iPhone 13 составит новый чипсет A15 Bionic, который будет лишь немного мощнее предшественника.

 

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К числу заметных изменений можно отнести появление LTPO-дисплеев с частотой обновления 120 Гц и режимом Always on Display в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Обещают улучшенные алгоритмы обработки фото и новые режимы съемки, а также чуть прибавят в емкости аккумуляторы. Еще одним нововведением может стать поддержка спутниковой связи на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и отсутствия сигнала сотовой сети.

 

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Источник: 9to5mac

iPhone 13 Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.09.2021

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В серии iPhone 13 минимальный объем постоянной памяти увеличили вдвое