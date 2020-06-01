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Представлен ZTE Axon 11 SE

01.06.2020 1364 1

Может показаться, что времена популярности смартфонов ZTE безвозвратно ушли. И надежды на то, что компания выстрелит каким-то хитом продаж, мало. Тем не менее, сам производитель не намерен покидать рынок смартфонов и сегодня представил ZTE Axon 11 SE.

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 1


Это среднего уровня 5G‑смартфон на базе чипа Dimensity 800. Сама компания считает, что новинка демонстрирует «сильную технологичную мощь ZTE». Дисплей здесь диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+(2340х1080 пикселей) и на него приходится 90,8% лицевой панели. Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 4000 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб UFS 2.1.

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 2


Основная камера ZTE Axon 11 SE получила четыре датчика изображения 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки Mi Favor 10.1 на основе Android 10 и предложили поддержку функции Z-Booster 2.0 для увеличения игровой производительности.

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 3


Доступен ZTE Axon 11 SE будет в трех модификациях и порядок цен таков: 6/128 Гб — $280, 8/128 Гб — $322 и 8/256 Гб — $364.

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 4

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 5

 

Представлен ZTE Axon 11 SE – фото 6

 

Источник: tech.sina



ZTE Axon 11 SE ZTE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Роман
Очередная говнолопата
01.06.2020 20:07
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Представлен ZTE Axon 11 SE