Представлен ZTE Axon 11 SE

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Может показаться, что времена популярности смартфонов ZTE безвозвратно ушли. И надежды на то, что компания выстрелит каким-то хитом продаж, мало. Тем не менее, сам производитель не намерен покидать рынок смартфонов и сегодня представил ZTE Axon 11 SE.





Это среднего уровня 5G‑смартфон на базе чипа Dimensity 800. Сама компания считает, что новинка демонстрирует «сильную технологичную мощь ZTE». Дисплей здесь диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+(2340х1080 пикселей) и на него приходится 90,8% лицевой панели. Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 4000 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб UFS 2.1.





Основная камера ZTE Axon 11 SE получила четыре датчика изображения 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки Mi Favor 10.1 на основе Android 10 и предложили поддержку функции Z-Booster 2.0 для увеличения игровой производительности.





Доступен ZTE Axon 11 SE будет в трех модификациях и порядок цен таков: 6/128 Гб — $280, 8/128 Гб — $322 и 8/256 Гб — $364.





Источник: tech.sina







