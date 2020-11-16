В Сети слили рендеры очередных смартфонов LG – LG Q63 и LG Q83

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LG пытается захватить рынок новыми смартфонами, LG Q63 и LG Q83.

Корейцы LG выпускают свои бюджетники под буквой Q. Таких моделей набралось уже очень много: LG Q31, LG Q51, LG Q61 и так далее. Согласно новым слухам, которыми поделилось издание 91mobiles, южнокорейская компания планирует выпустить новые смартфоны серии Q в первом квартале 2021 года.

Издание узнало, что компания зарегистрировала аж 13 смартфонов линейки Q. Больше всего известно о двух смартфонах – LG Q63 и LG Q83. Кроме основных технических характеристик, 91mobiles также раскрыли внешний вид устройств, собрав примерные рендеры на основе имеющихся данных.

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Схематические рендеры показывают, что смартфоны LG Q63 и Q83 имеют максимально похожий дизайн. Каждый смартфон будет оснащен плоским экраном с толстым подбородком и вырезом под фронталку в виде капли, а его размер остановится на отметке 6,5 дюймов. Источник издания также сообщил, что устройства имеют размеры 164,4 x 76,3 x 7,8 мм.

На задней панели смартфонов будет расположен очень непривычный треугольный модуль основной камеры. В нем размещены три объектива, светодиодная вспышка и пока неизвестный вырез. Не забыл производитель оставить разъем для наушников 3,5 мм. Для зарядки устройства использует порт USB-C.

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Сканер отпечатков пальцев находится на правой стороне устройства, а на левой грани размещены кнопки регулировки громкости, а также выделенная аппаратная кнопка для запуска Google Ассистента. Остальные технические характеристики смартфона в настоящее время находятся в секрете.

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Источник: 91Mobiles



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