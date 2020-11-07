LG представили сразу три бюджетника: LG W11, LG W31 и LG W31+

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Корейская компания LG решила наводнить рынок сразу тремя новинками – LG W11, LG W31 и LG W31+.

Компания LG анонсировала смартфоны LG W11, LG W31 и LG W31+, которые будут продаваться на территории Индии. Новинки стали преемниками прошлогодних устройств LG W10, LG W30 и LG W30+, соответственно.

Новые устройства серии W, стартовая цена которых в Индии составляет 130 долларов, имеют идентичные технические характеристики и отличаются в основном только камерой и объемом оперативной и постоянной памятью.

Бюджетники LG W11, LG W31 и LG W31+ оснащены 6,52-дюймовыми IPS-дисплеями (как называет их LG – FullVision) с вырезом-каплей для фронталки. Дисплеи всех устройств поддерживают разрешение HD+.

Сердцем новинок выступает MediaTek Helio P22, а за автономность отвечает просто хороший аккумулятор на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев в LG W31 и LG W31+ расположен сзади, а у младешь LG W11 его нет вовсе. Все новинки работают на Android 10 из коробки.

Пройдемся по различиям. LG W31 и W31+ оснащены блоком основной камеры, включающим в себя 13-мегапиксельный главный объектив, 5-мегапиксельный «сверхширик» и 2-мегапиксельный датчик глубины. W11 же оснащен блоком на два модуля: тот же 13-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный датчик глубины. Все три смартфона оснащены 8-мегапиксельными фронтальными камерами.

LG W11 с вариантом 2/32 ГБ оценивается в $128. LG W31 имеет 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища и стоит уже $148. LG W31+ имеет набор памяти 4/128 ГБ и оценивается в $162.

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Источник: India Today



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