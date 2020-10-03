Новая порция информации от Poco показала, что следует ждать от камер Poco C3

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Poco C3 может стать неплохим камерафоном за скромный бюджет.

Совсем скоро, а именно 6 октября, дочерняя компания Xiaomi, Poco, представит новинку в своем модельном ряде - Poco C3. Естественно, раз уж перед нами, по сути, новый бюджетник от Xiaomi, слухи про него не перестают поступать в различные профильные издания.

Всего за несколько дней до презентации китайский производитель сам подробно описал основную камеру смартфона.

Poco C3 будет оснащен основным блоком на три объектива. Сам блок будет выполнен в форе квадрата, в котором также нашлось место для светодиодной вспышки. Основным датчиком является сенсор на 13 Мегапикселей, которому помогают привычные уже модули для макросъемки и для измерения глубины-резкости.

Под блоком основной камеры расположен логотип Poco. Будет ли еще брендирование на смартфоне – неизвестно. Так же на официальных материалах видно, что устройство будет иметь интереснее решение расцветки – два похожих цвета, имеющие разделительную полосу.

Poco не раскрыл всю технические характеристки Poco C3, но мы уже знаем, что нас ждет. По слухам, смартфон представляет собой клон Redmi 9C, который также оснащен основным датчиком на 13 Мегапикселей, 2-мегапиксельной камерой для макросъемки и 2-мегапиксельным портретником. За селфи-фотографии отвечает 5-мегапиксельная фронталка.

Напомним, что Redmi 9C работает на базе MediaTek Helio G35. В него установлен 6,53-дюймовый HD+ дисплей и батарейка на 5000 мАч, которую можно будет подзарядить через micro-USB со скоростью до 10 Вт.

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Источник: Twitter



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