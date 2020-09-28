Xiaomi Mi 10T Lite: прайс, модификации и цветовое исполнение

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Названа цена Xiaomi Mi 10T Lite и объем памяти

Через два дня состоится анонс Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. А вместе с ними должен дебютировать Xiaomi Mi 10T Lite, который станет самой простой моделью новой серии и самой доступной. Одно из главных упрощений, которое будет отличать лайт-версию от старших собратьев — аппаратная платформа.

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Какой именно чип предпочтут для Xiaomi Mi 10T Lite, компания не оглашает. Но с большой долей вероятности, им станет Snapdragon 750G. Ранее поговаривали о возможности установки Snapdragon 775G, но, по слухам, этот процессор дебютирует только в начале следующего года.

Рендер фанатов

Зато все больше становится понятным, что стоить лайт-версия Xiaomi Mi 10T будет в районе 300 евро. На этот прайс указывал ранний тизер компании и этот же ценник подтверждает инсайдер Судханшу Амборхе. По его словам, новинка будет доступна в двух модификациях 6/64 Гб и 6/128 Гб. Цветовых решений будет три: серый, синий и золотой.

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По предварительной информации, Xiaomi Mi 10T Lite предложит аккумулятор емкостью 4720 мАч или 4820 мАч, плоский IPS-дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и быструю зарядку. Есть предсказания, что в Китае смартфон будет известен как Redmi Note 10.

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Источник: twitter