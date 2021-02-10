Большая скидка 11.11 на Poco F5 5G – распродажа от 9 798

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Это точно топ за свои деньги

Poco F5 5G – это другая версия Redmi Note 12 Turbo. Смартфон был одним из лучших за свою цену, когда вышел, а сейчас он один из лучших с огромной скидкой на 11.11.



Смартфон предлагает дисплей OLED 120 Гц, 1000 болт с диагональю 6,67”. Экран имеет сверхнизкий ШИМ до 9,8% и не будет раздражать глаза. Телефон получился в трех цветах: голубом, белом и черном. В отличие от других Poco, у него нет радикального дизайна и скорее напоминает смартфоны Redmi. Корпус Poco F5 5G полностью пластиковый.



Чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 очень производителен. Конечно, это не флагман, но игры на Poco F5 5G идут очень быстро. При этом процессор не тротлит и не перегревается.



Poco F5 5G имеет быструю память и быстро заряжается. Доступны варианты 8/256 и 12/256 ГБ, и это не какая-то медленная память, а LPDDR5 и UFS 3.1. Батарея 5000 мАч пополняет запас заряда от мощности 67 Вт. Приобрести телефон можно по ссылке:

POCO F5 5G – 9 798 грн