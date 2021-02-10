Вести из лаборатории: результаты бенчмарк-тестов Dimensity 9000

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В идеальных условиях все круто

MediaTek и Qualcomm анонсировали флагманские чипы, которые лягут в основу топовых устройств 2022 года. На бумаге однокристальные системы очень похожи и можно ожидать паритет по части производительности. Но это в теории, а вот на практике все может обстоять иначе, и кто в итоге выйдет победителем при столкновении лоб в лоб, узнаем после тестов устройств с Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000.

MediaTek решила предвосхитить немного события и озвучила результаты прогонки Dimensity 9000 в бенчмарках. По итогам забега в AnTuTu v9 прототип устройства с новейшим чипсетом смог набрать 1 031 302 балла. Это примерно тот же результат, который демонстрирует Snapdragon 8 Gen 1 по предварительным данным.

В Geekbench 5.1 в одноядерном тесте результат Dimensity 9000 составил 1273 балла и в многоядерном — 4324 очка. Для сравнения по предварительной информации в Geekbench 5.0 платформа Snapdragon 8 Gen 1 набирает 1233 и 3740 баллов соответственно.

Чипсет Mediatek также показал 238 кадров в секунду в тесте GFXBench Manhattan 3.0, тогда как прототип на новом чипе от Qualcomm демонстрирует результат 267 кадров в секунду. В GFXBench (Aztec Ruins off-screen) у систем на чипе почти паритет с небольшим перевесом в пользу Snapdragon 8 Gen 1: 45 fps против 42 fps.

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Источник: androidauthority