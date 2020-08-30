Видео с распаковкой Realme 7

2322

Realme 7 уже распаковали и выставили на всеобщее обозрение

Линейка смартфонов Realme становится обильной и насыщенной. Похоже, что компания взяла на вооружение стратегию «выпускать много схожих моделей, а пользователь сам решит, какая для него предпочтительнее». Главное, чтобы смартфонов было побольше и бренд был представлен во всех сегментах, за исключением премиального.

С приходом сентября модельный ряд компании станет еще разнообразнее с появлением линеек Realme X7 и Realme 7. Базовая версия последней уже успела стать героем ролика с распаковкой. Это позволило оценить экстерьер новинки, а также достоверно узнать ключевые ее характеристики.

Читать также: Realme 7 Pro может стать одним из самых интересных смартфонов в своем классе

Так уж повелось, что найти оригинальные дизайнерские черты в смартфонах Realme — практически невыполнимая миссия. Компания предпочитает штамповать устройства почти под копирку и заимствуя те идеи, которые реализовали другие. Это же справедливо и к Realme 7. У него дисплей с небольшими рамками, есть «глазок» под фронталку и на тыльной стороне установили блок с четырьмя модулями, выстроившимися в ряд по вертикали.

А еще есть матовая полоса на тыльной крышке и такой прием мы видели в смартфонах Honor. Приятная особенность — отдельный слот для карты microSD, не придется жертвовать одной симкой ради получения дополнительного объема памяти.

Читать также: Серия Realme X7: легкие, бодрые и быстрые смартфоны

На тыльной стороне коробки с Realme 7 указано на наличие чипа Helio G95, 90-герцового дисплея, аккумулятора емкостью 5000 мАч и четверной тыльной камеры с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. По слухам, главный датчик Sony IMX 682. И героем ролика стала модификации с 8/128 Гб памяти и руководит ее работой операционная система Android 10.

﻿

Источники: twitter, youtube

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

https://andro-news.com/news/oneplus-priglashaet-beta-testerov-dlya-aksessuarov.html OnePlus приглашает бета-тестеров для аксессуаров(в Адм. панель)