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Выпуск Snapdragon 8cx Gen 4 может быть задержан из-за определенных проблем

27.08.2023 35 0

ядра Oryon – проблема нового процессора

 

Qualcomm пытается отъесть кусок рынка ноутбуков на ARM, однако столкнулись с определенными проблемами: кастомные процессорные ядра Oryon от Qualcomm, анонсированные в 2022 году, должны были стать достойным конкурентом чипам Apple. Однако разработка собственных ядер оказалась не таким простым делом, как казалось компании. и они, по слухам, столкнулись с определенными трудностями, что может задержать выход Snapdragon 8cx Gen 4.

 

Выпуск Snapdragon 8cx Gen 4 может быть задержан из-за определенных проблем – фото 1

 

По данным инсайдера, Snapdragon 8cx Gen 4 должен появиться в трех конфигурациях. Самая мощная будет иметь 12 ядер: 8 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Но Qualcomm, похоже, столкнулась с определенными проблемами именно на этапе разработки этих кастомных ядер ядер (детали, к сожалению, не уточняются).

 

И это неудивительно, ведь многие пытались создать собственные процессорные ядра, и терпели неудачу. Samsung отказался от Mongoose в пользу ARM. Google отложил релиз своих чипов в год. А Xiaomi и Oppo вообще свернули разработки. Только Apple пока успешно продвигается в этом направлении на рынке ARM ноутбуков.


Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 27.08.2023
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Выпуск Snapdragon 8cx Gen 4 может быть задержан из-за определенных проблем