Выпуск Snapdragon 8cx Gen 4 может быть задержан из-за определенных проблем

Qualcomm пытается отъесть кусок рынка ноутбуков на ARM, однако столкнулись с определенными проблемами: кастомные процессорные ядра Oryon от Qualcomm, анонсированные в 2022 году, должны были стать достойным конкурентом чипам Apple. Однако разработка собственных ядер оказалась не таким простым делом, как казалось компании. и они, по слухам, столкнулись с определенными трудностями, что может задержать выход Snapdragon 8cx Gen 4.

По данным инсайдера, Snapdragon 8cx Gen 4 должен появиться в трех конфигурациях. Самая мощная будет иметь 12 ядер: 8 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Но Qualcomm, похоже, столкнулась с определенными проблемами именно на этапе разработки этих кастомных ядер ядер (детали, к сожалению, не уточняются).

И это неудивительно, ведь многие пытались создать собственные процессорные ядра, и терпели неудачу. Samsung отказался от Mongoose в пользу ARM. Google отложил релиз своих чипов в год. А Xiaomi и Oppo вообще свернули разработки. Только Apple пока успешно продвигается в этом направлении на рынке ARM ноутбуков.







