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Vivo X100 Pro+ выйдет в начале 2024 года и получит еще лучшую камеру – намеки вице-президента компании и неофициальные данные

14.11.2023 136 0

Vivo X100 Pro+ – лучшая камера для энтузиастов фото

В интервью для СМИ после презентации серии Vivo X100 вице-президент Vivo по продуктам Хуан Тао намекнул на возможности будущего флагмана Vivo X100 Pro+﻿.


Представители СМИ подвергли сомнению потенциальный выпуск Vivo X100 Pro+, на что Хуан Тао рассказал, что алгоритм обработки изображений X100 Pro и без этого соответствует стандартам Pro+. По его словам, X100 Pro может добиться тех же результатов и выполнить миссию Pro+.

 

Vivo X100 Pro+


Но, похоже, Vivo X100 Pro+ или другой более мощный смартфон все-таки получится. Хуан Тао раскрыл планы по более совершенному продукту, который планируется выпустить в следующем году. Обещано, что устройство, которое будет отличаться от выпущенной серии X100, будет иметь нетрадиционный дизайн, ориентированный на энтузиастов и «фанатов изображений». Хотя окончательного графика выпуска нет, Хуан Тао намекнул на более долгое ожидание, указывая на то, что команда разработчиков стремится к уникальности и точности. Он подтвердил, что цена этого таинственного устройства будет значительно выше, у только что выпущенных смартфонов.

 

Vivo X100 Pro+


Неофициальные источники говорят о том, что Vivo X100 Pro+ находится в разработке. Ожидается, что ультратоповый аппарат превзойдет имеющиеся благодаря гораздо лучшей перископической телефотокамере. По слухам, смартфонполучит исключительный 200 МП датчик. Хотя дата выпуска X100 Pro+ остается неопределенной, источники указывают, что он, вероятно, дебютирует в первой половине следующего года после запуска OPPO Find X7 и Xiaomi 14 Ultra.


Бонус – новое промовидео Vivo X100:﻿

 

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 14.11.2023
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Vivo X100 Pro+ выйдет в начале 2024 года и получит еще лучшую камеру – намеки вице-президента компании и неофициальные данные