Впервые в Samsung Galaxy S22 компания отойдет от привычной стратегии

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Весь мир получит Samsung Galaxy S22 только в версии с чипом от Qualcomm

После того, как Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200, главной фишкой которого должна стать графика AMD, многие начали предполагать, что в этот раз от практики выпуска флагманской серии в двух вариантах аппаратной платформы, она откажется. Правда, сама компания попыталась успокоить всех, заявив, что новый процессор намерены представить одновременно с новыми флагманами компании.

Логично было предположить, что Exynos 2200 представят в один день с линейкой флагманов Galaxy S22. Но дело в том, что сама компания ни словом не обмолвилась, что речь идет именно о серии Galaxy S22. Это вполне могут оказаться другие топовые устройства компании, например, семейство Galaxy Z. В пользу такого развития событий высказались инсайдеры.

Один из сетевых информаторов сообщил, что Exynos 2200 отменен для серии Galaxy S22. Все модели этой линейки получат Snapdragon 8 Gen 1 и в таком исполнении они будут доступны по всему миру. О том, что компания приняла такое решение, должно быть объявлено позже. Интересно, что со своим коллегом согласился авторитетный Ice Universe, сделавший репост этого предсказания на своей странице в Twitter.

Насколько этот прогноз близок к действительному положению дел, узнаем уже скоро. Анонс серии Galaxy S22 может состояться менее чем через месяц — 8 февраля.

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Источник: twitter