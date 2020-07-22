Все характеристики Samsung Galaxy Note 20 Ultra утекли в сеть до презентации

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За две недели до анонса в сети появились качественные рендеры и характеристики Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Официальный анонс флагмана состоится 5 августа на Galaxy Unpacked вместе с другими новинками серии Galaxy Note 20, парочкой складных устройств, наушниками, смарт-часами и планшетом.

Флагман с претензиями на устройство для геймеров

По информации ресурса Winfuture, новинка предложит усовершенствованный стилус S-Pen и Samsung плотно сотрудничала с Microsoft для оптимизации потоковой передачи облачных игр через Xbox Games Pass. Пользователи смогут подключать Xbox через Bluetooth и им будут доступны более 90 игр. Похоже, что компания намерена сделать из смартфона своеобразную «портативную игровую консоль».

Сообщается, что Galaxy Note 20 Ultra предложит изогнутый по кромкам 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 3200х1440 точек с соотношением сторон 19,3:9. Частота обновления составит 120 Гц и плотность пикселей 508ppi. Еще одна фишка новинка — она первой на рынке получит стекло Gorilla Glass седьмого поколения.

Чип, камера и прочие важные моменты

Под капотом смартфона установлен Exynos 990 с тактовой частотой 2,7 ГГц, предложено 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 256/512 Гб. Фронталка на 10 Мп и на задней панели установили три датчика изображения 108 Мп (f/1.8) + 12 Мп (сверхширокоугольный, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, оптический зум 5х, цифровой 50х, f/3.0). Основная камера получила лазерный автофокус и способна писать видео в формате 8К.

В числе прочих характеристик Samsung Galaxy Note 20 Ultra упоминается аккумулятор на 4500 мАч с быстрой и беспроводной зарядками, наэкранный сканер отпечатков пальцев, функция Face Unlock, стереодинамики, чип NFC, порт USB Type-C 3.2, фирменная оболочка One UI на основе Android 10 и поддержка Wi-Fi 6. Традиционно для флагманов Samsung и эта новинка получит герметичное исполнение с классом защиты IP68. Габариты корпуса составили 164,8х77,2х8,1 мм.

Источник: winfuture

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