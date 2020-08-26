Всё-таки не Snapdragon – Realme X7 Pro будет на топовом MediaTek

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Несмотря на все слухи, Realme X7 Pro будет работать на MediaTek Dimensity 1000+.





Интернет иногда может преподносить крупные сюрпризы. Уже пару недель мы активно обсуждаем скорый выход новые смартфоны от Realme линейки X7, а именно младшего X7 и старшего X7 Pro. Различные сливы подогревали интерес, предоставляя инсайдерскую информацию разной масти. Долгое время считалось, что «Прошка» будет работать на топовом чипе от Qualcomm – Snapdragon 865. Но вот сегодня появился результат теста смартфона в GeekBench, который положил конец всем слухам.

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На сайте известного бенчмарка появился результат тестирования Realme RMX2121 – под этим названием скрывается тот самый Realme X7 Pro. И таблица показала, что сердцем смартфона является чипсет от MediaTek Dimensity 1000+.





Realme уже делилась некоторыми особенностями X7 Pro, как OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Также мы могли наблюдать некоторые характеристики новинки в базе TENAA, но в ее списках не был указан чип, из-за чего слухов появлялось еще больше. Модификация Realme X7 Pro, прошедшая тест GeekBench, содержит 8 Гб оперативной памяти – это топовая версия. Базовые модификация будет включать в себя 6 Гб ОЗУ.

Dimensity 1000+ - отличный конкурент Snapdragon 865, причем еще и дешевле. Чип поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения до 144 Гц. Он оснащен четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также довольно мощным графическим процессором Mali G77 MP9. Ну, и не забываем про поддержку 5G, но для нас это, к сожалению, неактуально.

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Напомним остальные характеристики устройства: 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, основная камера на 64 Мегапикселей, батарейка на 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки до 65 Вт.

Презентация линейки Realme X7 намечена на 1 сентября в Индии.





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Источник: Gizchina



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