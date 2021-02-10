Вслед за Huawei и Xiaomi Vivo представила BlueOS – собственную операционную систему для смартфонов и других устройств

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Китайские компании бросились разрабатывать собственные ОС﻿﻿

Производитель смартфонов Vivo официально представил BlueOS – операционную систему собственной разработки. Компания анонсировала новую ОС на конференции разработчиков Vivo 2023 года.



Vivo начала разработку BlueOS в 2018 году: ОС была создана для обхода ограничений экосистемы приложений Android. Это также первая в мире операционная система, использующая язык программирования Rust.



BlueOS имеет три основных цели: интеллектуальное взаимодействие, более плавную работу и безопасность пользовательских данных. ОС разработана для поддержки больших языковых моделей и различных методов взаимодействия – ﻿она может понимать и реагировать на разные методы ввода, включая голос, текст, жесты и даже электромагнитное изучение мозга.



BlueOS поддерживает протокол подключения BlueXlink, использующий концепцию распределенного дизайна и совместимый со стандартными протоколами соединения. Это позволяет свободно и безопасно передавать данные между устройствами и получать доступ к ним.



Vivo заявляет, что BlueOS снизила использование памяти на 67% и повысила эффективность визуализации на 48% (видимо, по сравнению с Android). Она также имеет режим суперпрограммы, который может увеличить скорость отклика на 18%. BlueOS на основе Rust менее восприимчива к уязвимости безопасности, вызванных использованием памяти.



BlueOS может работать на различных устройствах, включая 32 МБ оперативной памяти. Это делает его жизнеспособным вариантом для широкого диапазона устройств, от разумной бытовой техники до носителей.



Vivo не объявила о планах выпуска BlueOS на смартфонах. Это означает, что Funtouch OS пока OriginOS пока останутся операционными системами по умолчанию для смартфонов.



Будущие умные часы Vivo Watch 3 будут первым устройством, которое будет поставляться с операционной системой BlueOS. Они будут представлены 13 ноября вместе со смартфонами серии Vivo X100. Также недавно собственную HyperOS представила Xiaomi.

Источник: Gizmochina