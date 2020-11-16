Второе поколение очков дополненной реальности от Oppo выйдет совсем скоро
Компания Oppo готова показать новые очки дополненной реальности.
Если верить многочисленным утечкам, 17 ноября компания Oppo представит обновлённую версию своих очков дополненной реальности – Oppo AR Glasses 2. Напомним, что 17 ноября компания проведет в Шенжене конференцию-презентацию технологий будущего. Это ежегодное мероприятие, на котором техногигант показывает некоторые из своих последних технологических достижений.
Сегодня же компания опубликовала рекламное изображение, которое предполагает появление нового AR-гаджета.
По слухам, на мероприятии Oppo должна показать новую технологию съемки полноразмерного портретного видео. Кроме того, будет показаны три «секретных» концептуальных продукта. Теперь же стало известно, что компания покажет второе поколение AR-очков. Oppo AR Glasses 2 должен стать легковесным и удобным продуктом с двумя камерами для создания моделей дополненной реальности.
Напомним, что предыдущая конференция Oppo Future Technology состоялась в декабре 2019 года. Во время мероприятия компания рассказала о своих инвестициях в технологию AR-очков и представила свой первый продукт в этой сфере.
В первое поколение очков Oppo AR Glasses установили четыре линзы: датчик ToF, используемый для измерения расстояния, RGB-линза для съемки форм объектов, а также две линзы с эффектом «рыбий глаз», используемые для визуализации. Первое поколение было достаточно громоздким, хоть и довольно продвинутым устройством.
По слухам, в новые очки будет установлены датчики глубины и пространственная микрофонная решетка. Очки будут поддерживать голосовое управление, а также для удобства будут установлены кнопки управления. Oppo AR Glasses поддерживают жесты и голосовые команды. Остается только увидеть, будет ли этот продукт интересен для покупателей.
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OPPO AR Glasses первого поколения
Источник: Gizmochina
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