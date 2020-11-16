Второе поколение очков дополненной реальности от Oppo выйдет совсем скоро

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Компания Oppo готова показать новые очки дополненной реальности.

Если верить многочисленным утечкам, 17 ноября компания Oppo представит обновлённую версию своих очков дополненной реальности – Oppo AR Glasses 2. Напомним, что 17 ноября компания проведет в Шенжене конференцию-презентацию технологий будущего. Это ежегодное мероприятие, на котором техногигант показывает некоторые из своих последних технологических достижений.

Сегодня же компания опубликовала рекламное изображение, которое предполагает появление нового AR-гаджета.

По слухам, на мероприятии Oppo должна показать новую технологию съемки полноразмерного портретного видео. Кроме того, будет показаны три «секретных» концептуальных продукта. Теперь же стало известно, что компания покажет второе поколение AR-очков. Oppo AR Glasses 2 должен стать легковесным и удобным продуктом с двумя камерами для создания моделей дополненной реальности.

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Напомним, что предыдущая конференция Oppo Future Technology состоялась в декабре 2019 года. Во время мероприятия компания рассказала о своих инвестициях в технологию AR-очков и представила свой первый продукт в этой сфере.

В первое поколение очков Oppo AR Glasses установили четыре линзы: датчик ToF, используемый для измерения расстояния, RGB-линза для съемки форм объектов, а также две линзы с эффектом «рыбий глаз», используемые для визуализации. Первое поколение было достаточно громоздким, хоть и довольно продвинутым устройством.

По слухам, в новые очки будет установлены датчики глубины и пространственная микрофонная решетка. Очки будут поддерживать голосовое управление, а также для удобства будут установлены кнопки управления. Oppo AR Glasses поддерживают жесты и голосовые команды. Остается только увидеть, будет ли этот продукт интересен для покупателей.

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OPPO AR Glasses﻿ первого поколения

Источник: Gizmochina



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