Вы точно уверены, что Samsung Galaxy S7 — это смартфон? Samsung считает иначе

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Samsung Galaxy S7 пытались выдать за «карманный компьютер, а не за смартфон

К какой категории устройств вы бы причислили Samsung Galaxy S7? Думаю, что у большинства этот вопрос вызовет недоумение, ведь и «ежу понятно», что это смартфон. Но, возможно, вы ошибаетесь с термином и принимаете за смартфон то, что именуется как «карманный компьютер». Компания пыталась убедить налоговую службу Южной Африки, что Galaxy S7 — это устройство, позволяющее подключаться к интернету для приема и передачи изображений, данных и прочих сообщений, но это точно не телефон для сотовых сетей.

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На самом деле компания пыталась изловчиться и сделать так, чтобы Galaxy S7 не был причислен к категории товаров «мобильные телефоны». А все эти словесные выкрутасы нужны были только для того, чтобы снизить тарифные пошлины и вернуть часть налогов. Именно желание немного сэкономить на обязательных платежах и толкнули компанию к тому, чтобы начать убеждать фискалов в том, что Galaxy S7 лишь устройство для выхода в Интернет, оно позволяет получить доступ к музыке, играм и социальным сетям.

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Вполне логично и предсказуемо, что налоговое ведомство Южной Африки не согласилось с доводами Samsung и ничто не может разуверить его в том, что Galaxy S7 действительно телефон для работы в сотовых сетях несмотря на то, что он действительно обладает функционалом, которое не имеет прямого отношения к общению и телефонным звонкам посредством сотовых сетей. В любом случае Galaxy S7 обладает ключевыми чертами, присущими для обычных телефонов.

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Источник: sammobile