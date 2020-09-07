Вышел бюджетный смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition

Представлен Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition с ценником от $184

Xiaomi продолжает множить «зоопарк» своих устройств и в этот раз пополнение случилось в сегменте телевизоров. Она представила доступный Mi TV 4A Horizon Edition, который предлагается в двух версиях: 32ʺ и 43ʺ. Ценник на младшую модель составил $184, а старший собрат обойдется в $313. Но эти цены актуальны для рынка Индии.

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В своем бюджетном исполнении Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition предлагает 32-дюймовый экран разрешением 1366х768 точек, а в «топом» — 43ʺ матрица, разрешение составило 1920х1080 пикселей. Особо компания акцентирует внимание, что дисплеи заняли 95% лицевой панели и обладают тонкими рамками.

Оба телевизора построены на базе четырехъядерного процессора с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-450, обладают 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. В наличии парочка разъемом USB-A, три порта HDMI, Enternet контроллером и 3,5 мм разъем для наушников. Руководит их работой Android TV с фирменной надстройкой PatchWall 3.0.

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Телевизоры предлагают встроенную поддержку Google Play, Google Chromecast, Google Assistant и Google Data Saver. Стереосистема представлена динамиками мощностью 20 Вт с технологией DTS-HD. Есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n/.

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Источник: xda developers