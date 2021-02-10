Xiaomi приглашает на презентацию Redmi K50. Дата названа

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От выхода серии Redmi K50 нас отделяет неделя

О серии Redmi K50 говорится давно. Компания сделала все, чтобы достаточно долгое время держать в напряжении фанатов, намекая, что вот-вот и они увидят нечто. Но в этом году Xiaomi действует нетипично. Первым дебютировал Redmi K50 Gaming Edition, тогда как анонс всех прочих устройств серии отодвинули на более поздний срок. И вот время явить миру линейку Redmi K50 наступило.

Xiaomi обнародовала парочку тизеров, указывающих на дату анонса и одну из фишек. Премьера серии Redmi K50 состоится 17 марта и одна из моделей получит чипсет Dimensity 8100. Предполагается, что эта платформа ляжет в основу базовой модели линейки, тогда как Redmi K50 Pro предложит Dimensity 9000.

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Все новинки должны оснастить OLED‑экранами с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Емкость аккумуляторов составит от 4500 мАч до 5000 мАч, а также от устройств можно ждать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Камеры никогда не были сильной стороной устройств серии Redmi K и не стоит ждать, что новинки изменят этот подход. В качестве главного модуля в основной камере Redmi K50 и Redmi K50 Pro могут предложить датчик на 108-мегапикселей.

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Источник: gizmochina